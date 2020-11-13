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ВОЗ рассмотрит российскую вакцину от коронавируса

Пятница, 13 ноября 2020, 12:12
Tatyana Makeyeva, Reuters

Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с российским институтом, который разработал вакцину "Sputnik V" против COVID-19, на счет потенциального внесения в список рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Источник: "Reuters" со ссылкой на ВОЗ

Детали: В России заявили, что их вакцина эффективна на 92%.

ВОЗ связалась с российским Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение вакцины в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Если вакцина будет соответствовать критериям организации, об этом объявят.

Давая перечень вакцин для экстренного использования, ВОЗ фактически рекомендует его использование государствам-членам. Эта процедура упрощает использование новых, нелицензированных вакцин и препаратов в чрезвычайных ситуациях.

ВОЗ поддерживает ускоренную разработку вакцин для прекращения пандемии, однако ни одна экспериментальная вакцина еще не прошла предварительную квалификацию.

Список препаратов для экстренного использования в рамках пандемии ВОЗ еще не составила.

Этому предшествовало: 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже вакцинировалась.

Ссылаясь на промежуточные результаты испытаний,российские власти утверждают эффективность вакцины в 92% случаев применения. Однако у некоторых добровольцев, участвовавших в испытаниях "Sputnik V", обнаружили коронавирус SARS CoV 2, также заразились трое привитых медиков.

9 ноября американская фармкомпания Pfizer, которая работает над вакциной совместно с немецкой компанией BionTECH, заявила, что промежуточный анализ свидетельствует о 90% эффективности их вакцины BNT162b2, хотя 94 участника испытаний из 43 тысяч заболели COVID-19.

Однако американо-немецкую вакцину надо транспортировать при температуре -70°, что усложняет ее доставку.

Темы: коронавирусCovid-2019вакцинациямедицинаэпидемия


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