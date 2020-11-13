У Харківській міськраді розповіли, чи присягатиме Кернес у Шаріте
У Харківській міській раді назвали вигадками повідомлення про можливу інавгурацію Геннадія Кернеса у німецькій клініці "Шаріте", де він наразі лікує коронавірус.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на брифінг речника міськради Юрія Сидоренка
Пряма мова: "Усі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує".
Деталі: Сидоренко запевнив, що Кернес присягатиме як обраний мер особисто у Харкові.
Він також додав, що Кернес йде на поправку, але дата його повернення невідома. Мовляв, щоранку у його палаті відбувається консиліум, на якому лікарі вирішують, чи можна його виписувати.
Сидоренко пояснив: якщо Кернес ще не в Харкові, "то значить легені його потребують долікування в Німеччині".
Що було раніше: 12 листопада ЗМІ повідомили, що Кернес складатиме присягу дистанційно у німецькій клініці "Шаріте".
Передісторія:
- Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
- Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
- 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
- У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.
- 9 листопада поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови, але згодом повідомлення видалили з сайту поліції.