У Харківській міськраді розповіли, чи присягатиме Кернес у Шаріте

У Харківській міській раді назвали вигадками повідомлення про можливу інавгурацію Геннадія Кернеса у німецькій клініці "Шаріте", де він наразі лікує коронавірус.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на брифінг речника міськради Юрія Сидоренка

Пряма мова: "Усі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує".

Деталі: Сидоренко запевнив, що Кернес присягатиме як обраний мер особисто у Харкові.

Він також додав, що Кернес йде на поправку, але дата його повернення невідома. Мовляв, щоранку у його палаті відбувається консиліум, на якому лікарі вирішують, чи можна його виписувати.

Сидоренко пояснив: якщо Кернес ще не в Харкові, "то значить легені його потребують долікування в Німеччині".

Що було раніше: 12 листопада ЗМІ повідомили, що Кернес складатиме присягу дистанційно у німецькій клініці "Шаріте".

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