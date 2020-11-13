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В Харьковском горсовете рассказали, будет ли Кернес принимать присягу в Шарите

Пятница, 13 ноября 2020, 17:22
Фото allkharkov.ua

В Харьковском городском совете назвали выдумками сообщения о возможной инаугурации Геннадия Кернеса в немецкой клинике "Шарите", где он сейчас лечит коронавирус.

Источник: "Общественное" со ссылкой на брифинг спикера горсовета Юрия Сидоренко

Прямая речь: "Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит".

Детали: Сидоренко заверил, что Кернес будет принимать присягу как избранный мэр лично в Харькове.

Он также добавил, что Кернес идет на поправку, но дата его возвращения неизвестна. Мол, каждое утро в его палате проходит консилиум, на котором врачи решают, можно ли его выписывать.

Сидоренко объяснил: если Кернес еще не в Харькове, "значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии".

Что было раньше: 12 ноября СМИ сообщили, что Кернес будет принимать присягу дистанционно в немецкой клинике "Шарите".

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.
  • 9 ноября полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы, но позже сообщение было удалено с сайта полиции.

Темы: КернесХарьковвиборы


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