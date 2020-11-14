Степанов передумав ставати депутатом Одеської облради
Субота, 14 листопада 2020, 00:29
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолював список партії "Слуга народу" до Одеської облради, вирішив відмовитись від мандату.
Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся".
Деталі: За результатами виборів "Слуга народу" посіла друге місце серед партій, які пройшли до Одеської облради, набравши близько 17,5% голосів мешканців області.
Нагадаємо:
- У середині вересня партія "Слуга народу" висунула міністра охорони здоров’я Максима Степанова першим номером на виборах до Одеської облради. За часів президента Петра Порошенка Максим Степанов очолював Одеську ОДА.
- Той заявив, що його робота депутатом Одеської обласної ради не вплине на роботу в МОЗ.
Українська правда