Степанов передумал становиться депутатом Одесского облсовета

Министр здравоохранения Максим Степанов, возглавлявший список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет, решил отказаться от мандата.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь ".

Детали: По результатам выборов "Слуга народа" заняла второе место среди партий, прошедших в Одесский облсовет, набрав около 17,5% голосов жителей области.

Напомним: