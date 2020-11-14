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Степанов передумал становиться депутатом Одесского облсовета

Суббота, 14 ноября 2020, 00:29

Министр здравоохранения Максим Степанов, возглавлявший список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет, решил отказаться от мандата.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь ".

Детали: По результатам выборов, "Слуга народа" заняла второе место среди партий, прошедших в Одесский облсовет, набрав около 17,5% голосов жителей области.

Напомним:

  • В середине сентября партия "Слуга народа" выдвинула министра здравоохранения Максима Степанова первым номером на выборах в Одесский облсовет. Во времена президента Петра Порошенко Максим Степанов возглавлял Одесскую ОГА.
  • Тот заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве

Украинская правда
Темы: СтепановвиборыОдесская область


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