Степанов передумал становиться депутатом Одесского облсовета
Суббота, 14 ноября 2020, 00:29
Министр здравоохранения Максим Степанов, возглавлявший список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет, решил отказаться от мандата.
Источник: Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь ".
Детали: По результатам выборов, "Слуга народа" заняла второе место среди партий, прошедших в Одесский облсовет, набрав около 17,5% голосов жителей области.
Напомним:
- В середине сентября партия "Слуга народа" выдвинула министра здравоохранения Максима Степанова первым номером на выборах в Одесский облсовет. Во времена президента Петра Порошенко Максим Степанов возглавлял Одесскую ОГА.
- Тот заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве
Украинская правда