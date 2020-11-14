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Дніпро залишиться без карантину вихідного дня: нема кому виконувати рішення

Субота, 14 листопада 2020, 00:41
Дніпро залишиться без карантину вихідного дня: нема кому виконувати рішення
Фото: Liga.net

Дніпро не буде впроваджувати локдаун на вихідні дні, бо, за словами міського голови, комісія із питань техногенно-екологічної безпеки втомилась і "не має кворуму", щоб імплементувати рішення Кабміну. 

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов у facebook

Пряма мова: "Просто міська комісія з ТЕБ НС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі… Шановні підприємці, хороших вам вихідних".

Деталі: Філатов підкреслив, що Дніпро та область у статистиці займають друге з кінця місце із захворюваності на коронавірус.  

"За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності COVID-19. Ми просто зробили для цього колосально багато", – заявив міський голова. 

Він також наголосив, що особисто нічого не скасовує, хоча і назвав таку ініціативу уряду "дурістю", якої немає в жодній країні світу. 

Разом з тим очільник Дніпра попросив мешканців носити маски та тримати соціальну дистанцію. 

Що було раніше: 13 листопада Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі оголошені робочими днями. Таке ж рішення прийняла міська рада Івано-Франківська. 

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: карантинДніпроФілатов
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