Дніпро залишиться без карантину вихідного дня: нема кому виконувати рішення
Дніпро не буде впроваджувати локдаун на вихідні дні, бо, за словами міського голови, комісія із питань техногенно-екологічної безпеки втомилась і "не має кворуму", щоб імплементувати рішення Кабміну.
Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов у facebook
Пряма мова: "Просто міська комісія з ТЕБ НС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі… Шановні підприємці, хороших вам вихідних".
Деталі: Філатов підкреслив, що Дніпро та область у статистиці займають друге з кінця місце із захворюваності на коронавірус.
"За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності COVID-19. Ми просто зробили для цього колосально багато", – заявив міський голова.
Він також наголосив, що особисто нічого не скасовує, хоча і назвав таку ініціативу уряду "дурістю", якої немає в жодній країні світу.
Разом з тим очільник Дніпра попросив мешканців носити маски та тримати соціальну дистанцію.
Що було раніше: 13 листопада Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі оголошені робочими днями. Таке ж рішення прийняла міська рада Івано-Франківська.
Передісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
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