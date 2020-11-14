Дніпро залишиться без карантину вихідного дня: нема кому виконувати рішення

Дніпро не буде впроваджувати локдаун на вихідні дні, бо, за словами міського голови, комісія із питань техногенно-екологічної безпеки втомилась і "не має кворуму", щоб імплементувати рішення Кабміну.

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов у facebook

Пряма мова: "Просто міська комісія з ТЕБ НС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі… Шановні підприємці, хороших вам вихідних".

Деталі: Філатов підкреслив, що Дніпро та область у статистиці займають друге з кінця місце із захворюваності на коронавірус.

"За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності COVID-19. Ми просто зробили для цього колосально багато", – заявив міський голова.

Він також наголосив, що особисто нічого не скасовує, хоча і назвав таку ініціативу уряду "дурістю", якої немає в жодній країні світу.

Разом з тим очільник Дніпра попросив мешканців носити маски та тримати соціальну дистанцію.

Що було раніше: 13 листопада Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі оголошені робочими днями. Таке ж рішення прийняла міська рада Івано-Франківська.

Передісторія:

У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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