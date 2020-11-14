Днепр останется без карантина выходного дня: некому выполнять решение

Днепр не будет внедрять локдаун на выходные дни, так как, по словам городского головы, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности устала и "не имеет кворума", чтобы имплементировать решение Кабмина.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в facebook

Прямая речь: "Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии. Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных".

Детали: Филатов подчеркнул, что Днепр и область в статистике занимают второе с конца место по заболеваемости коронавирусом.

"По данным Минздрава, Днепр и Днепропетровская область вошли в тройку регионов Украины с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19. Мы просто сделали для этого колоссально много", – заявил городской голова.

Он также отметил, что лично ничего не отменяет, хотя и назвал такую ​​инициативу правительства "глупостью", которой нет ни в одной стране мира.

Вместе с тем глава Днепра попросил жителей носить маски и держать социальную дистанцию.

Что предшествовало: 13 ноября во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун. Такое же решение принял горсовет Ивано-Франковска.

Предыстория:

В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".

Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

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