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Уманский раскритиковал "Большое строительство" и расход средств на дороги

Суббота, 14 ноября 2020, 02:29

Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился, заявил, что деньги с "ковидного фонда", которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель и обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности.

Источник: Уманский в facebook

Прямая речь: "С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.

Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%".

Детали: По словам Уманского, в 2020 запомнится украинцам надолго не только из-за "неуклюжей" борьбы с пандемией, а из-за "беспрецедентного уровня роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности". Примером последнего, по его мнению, является именно программа "Большая строительство".

Он объясняет, что если сложить все тендеры этих шести компаний и вычислить все "дисконты", сумма на строительство составят около 36 млрд грн. Именно такую ​​сумму дополнительно выделили Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом.

Бывший министр финансов также считает, что такую ​​же протяженность дорог можно было бы построить, не затрагивая деньги, которые были запланированы на борьбу с пандемией. В то же время, пишет Уманский, "ковидний фонд" искусственно потратили.

"Страна приближается к экономическому армагеддону", – подытожил бывший советник Ермака.

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Напомним: 

  • 12 ноября стало известно, что советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Игорь Уманский – увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных. 
  • В апреле бывшего министра финансов Игоря Уманского назначили специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • Он помогал Ермаку разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, которые наполняют государственный бюджет.
  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Украинская правда
Темы: Уманский строительстводорогикоронавирус


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