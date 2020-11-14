Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уманский раскритиковал "Большое строительство" и расход средств на дороги

Суббота, 14 ноября 2020, 01:29
Уманский раскритиковал Большое строительство и расход средств на дороги

Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился, заявил, что деньги с "ковидного фонда", которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель и обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности.

Источник: Уманский в facebook

Прямая речь: "С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.

Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%".

Детали: По словам Уманского, в 2020 запомнится украинцам надолго не только из-за "неуклюжей" борьбы с пандемией, а из-за "беспрецедентного уровня роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности". Примером последнего, по его мнению, является именно программа "Большая строительство".

Он объясняет, что если сложить все тендеры этих шести компаний и вычислить все "дисконты", сумма на строительство составят около 36 млрд грн. Именно такую ​​сумму дополнительно выделили Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом.

Бывший министр финансов также считает, что такую ​​же протяженность дорог можно было бы построить, не затрагивая деньги, которые были запланированы на борьбу с пандемией. В то же время, пишет Уманский, "ковидний фонд" искусственно потратили.

"Страна приближается к экономическому армагеддону", – подытожил бывший советник Ермака.

Читать также: Заработали их вместе. В качестве средства Коронавирусная фонда пошли на нужды ведомств

"Феофания" требует дополнительных миллионов? Куда идут деньги из фонда против COVID-19"

Напомним: 

  • 12 ноября стало известно, что советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Игорь Уманский – увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных. 
  • В апреле бывшего министра финансов Игоря Уманского назначили специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • Он помогал Ермаку разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, которые наполняют государственный бюджет.
  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Украинская правда
Темы: Уманский строительстводорогикоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Уманский
Верланов рассказал, почему его уволили
Уволенный глава налоговой подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора
Под главами Минздрава и Минфина "зашатались кресла" – источники
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: