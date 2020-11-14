От коронавируса умерло 258 украинских медработников – Степанов
За время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 26 422 медицинских работников, из них 258 человек умерли.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу
Детали: Степанов заверил, что зарплата медицинских работников будет продолжать расти, но подчеркнул, что "не все меряется деньгами", поскольку они получают очень тяжелое психологическое напряжение, работая с больными COVID-19.
Министр призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом, соблюдая противоэпидемические правила, чтобы уменьшить количество больных.
Он вновь заявил, что лучшим способом снизить передачу вируса является введение полного жесткого карантина, однако Украина не может себе этого позволить с экономической точки зрения. Поэтому был введен карантин выходного дня, так как, по утверждению украинских эпидемиологов, даже 1 день карантина влияет на снижение заболеваемости.
Прямая речь: "Многие так называемые эксперты начали разводить демагогию, сравнивать, а что делать с метро, с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро – это критическая инфраструктура, это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна".
"Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур – у кого завтра, у кого через неделю. У меня к вам единственная просьба – начните относиться к своим избирателям как к людям, а не электорату. Жизнь и здоровье любого человека гораздо выше, чем любые предвыборные вещи".
Предыстория:
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.
- Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.