Зеленський анонсував можливі кадрові перестановки й вирішення проблеми з КСУ

Президент Володимир Зеленський, який після зараження коронавірусом знаходиться в лікарні "Феофанія", під час суботнього відеозвернення розповів про те, які питання має розглянути Верховна Рада до кінця року.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Глава держави побажав швидкого одужання хворим на Covid-19 заступнику голови Верховної Ради Руслану Стефанчуку та спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

Також він наголосив, що жодні віруси не повинні завадити парламентаріям вирішити низку проблем.

Пряма мова: "Цього року у парламенту ще багато роботи. Це і рішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, і вам (депутатам - УП) це зробити".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський почав публікувати відеозвернення до українців.

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