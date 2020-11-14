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Зеленський анонсував можливі кадрові перестановки й вирішення проблеми з КСУ

Субота, 14 листопада 2020, 18:03
Зеленський анонсував можливі кадрові перестановки й вирішення проблеми з КСУ

Президент Володимир Зеленський, який після зараження коронавірусом знаходиться в лікарні "Феофанія", під час суботнього відеозвернення розповів про те, які питання має розглянути Верховна Рада до кінця року.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Глава держави побажав швидкого одужання хворим на Covid-19 заступнику голови Верховної Ради Руслану Стефанчуку та спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

Також він наголосив, що жодні віруси не повинні завадити парламентаріям вирішити низку проблем.

Пряма мова: "Цього року у парламенту ще багато роботи. Це і рішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, і вам (депутатам - УП) це зробити".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський почав публікувати відеозвернення до українців.

Передісторія:

  • Президента Володимира Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака, у яких підтвердили коронавірус, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.
  • Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі: коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.
  • У березні президент доручав уряду скасувати всі нормативні акти, які вимагають "особливого підходу" до лікування перших осіб держави. Він запевняв, що ніяких люксових палат для "членів ЦК" у лікарнях не буде.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКСВерховна Рада
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