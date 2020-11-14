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Зеленский анонсировал возможные кадровые перестановки и решение проблемы с КСУ

Суббота, 14 ноября 2020, 19:03

Президент Владимир Зеленский, который после заражения коронавирусом находится в больнице "Феофания", во время субботнего видеообращения рассказал о том, какие вопросы должна рассмотреть Верховная Рада до конца года.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Глава государства пожелал скорейшего выздоровления больным Covid-19 заместителю главы Верховной Рады Руслану Стефанчуку и спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Также он отметил, что никакие вирусы не должны помешать парламентариям решить ряд проблем.

Прямая речь: "В этом году у парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки. Многие важные законы, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам, и вам (депутатам - УП) это сделать".

Напомним: Президент Владимир Зеленский начал публиковать видеообращения к украинцам.

Предыстория:

  • Президента Владимира Зеленского и голову Офиса президента Андрея Ермака, у которых подтвердили коронавирус, поместили в изолированные палаты больницы "Феофания". Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.
  • Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.
  • В марте президент поручал правительству отменить все нормативные акты, которые требуют "особого подхода" к лечению первых лиц государства. Он уверял, что никаких люксовых палат для "членов ЦК" в больницах не будет.

Светлана Кизилова, УП
Темы: ЗеленскийКСВерховная Рада


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