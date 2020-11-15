Головні новини суботи і ночі: Зеленський звернувся до людей в окупації, на Хортиці знайшли гробницю

Президент Володимир Зеленський звернувся до людей, які проживають на окупованих територіях України, на острові Хортиця знайшли вцілілу гробницю скіфського воїна, якій 2500 років — актуальні новини 14 листопада.

Про українців на Донбасі

Президент Володимир Зеленський російською мовою запевнив українських громадян, які проживають на окупованих територіях, що Україна для них відкрита.

Зеленський нагадав, що Україна відновила роботу всіх КПВВ на лінії розмежування з ОРДЛО, а також відкрила два нових КПВВ і сервісний центр, в якому мешканці ОРДЛО можуть отримати пенсії та соцвиплати, загалом - 88 різних адміністративних послуг.

Пряма мова Зеленського: "Хочу обратиться к нашим гражданам, нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас…

Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про это, которое творится седьмой год".

Про карантин

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення деяких міських голів не запроваджувати карантин "вихідного дня". Він закликав їх дотримуватися оголошених обмежень для збереження життів громадян.

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Про інші важливі новини

Представники Національного заповідника "Хортиця" 14 листопада презентували результати цьогорічної археологічної експедиції, в ході якої на острові Хортиця знайшли поховання віком близько 2500 років.

Це перша з 1992 року знахідка повністю вцілілого, не пограбованого скіфського поховання на острові.

У катакомбі, глибина якої складає приблизно 3 метри, поховано 40-річного чоловіка. Небіжчик мав високий зріст як для свого часу – близько 180 сантиметрів.

Очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

Президент Володимир Зеленський під час суботнього відеозвернення розповів про те, які питання має розглянути Верховна Рада до кінця року.

Пряма мова: "Цього року у парламенту ще багато роботи. Це і рішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, і вам (депутатам - УП) це зробити".

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін після відвідин окупованого Криму заявив, що дефіцит води на півострові пояснюється тим, що її нібито "крадуть" самі кримчани.