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Зеленський звернувся до мерів, що саботують карантин вихідного дня

Субота, 14 листопада 2020, 21:36

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення деяких міських голів не запроваджувати карантин "вихідного дня". Він закликав їх дотримуватися оголошених обмежень для збереження життів громадян.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі.

Якщо продовжимо грати у "добрих поліцейських" на місцях, не будемо виконувати рішення уряду та відзначатимемо це грандіозним концертом на площі міста, або продовжимо не вірити в коронавірус… Тоді, я впевнений, програємо всі ми. Не окремий мер, не міністр, не президент, а програє вся країна. Давайте цього не допустимо".

Деталі: Дії мерів, які саботують рішення уряду, Зеленський пов’язує з другим туром місцевих виборів, на яких очільники міст хочуть отримати підтримку електорату.

При цьому президент наголосив, що карантин вихідного дня має стримати поширення Covid-19 і убезпечити Україну від повного локдауну.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду про локдаун вихідного дня необхідно виконувати.

Карантин на вихідних вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Львові та Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі. Також Чернігів просить уряд скасувати рішення, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня". 

Українська правда
Теми: карантинЗеленськийкоронавірусмісцева влада


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