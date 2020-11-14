Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звернувся до мерів, що саботують карантин вихідного дня

Субота, 14 листопада 2020, 20:36
Зеленський звернувся до мерів, що саботують карантин вихідного дня

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення деяких міських голів не запроваджувати карантин "вихідного дня". Він закликав їх дотримуватися оголошених обмежень для збереження життів громадян.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі.

Якщо продовжимо грати у "добрих поліцейських" на місцях, не будемо виконувати рішення уряду та відзначатимемо це грандіозним концертом на площі міста, або продовжимо не вірити в коронавірус… Тоді, я впевнений, програємо всі ми. Не окремий мер, не міністр, не президент, а програє вся країна. Давайте цього не допустимо".

Деталі: Дії мерів, які саботують рішення уряду, Зеленський пов’язує з другим туром місцевих виборів, на яких очільники міст хочуть отримати підтримку електорату.

При цьому президент наголосив, що карантин вихідного дня має стримати поширення Covid-19 і убезпечити Україну від повного локдауну.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду про локдаун вихідного дня необхідно виконувати.

Карантин на вихідних вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Львові та Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі. Також Чернігів просить уряд скасувати рішення, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинЗеленськийкоронавірусмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: