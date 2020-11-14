Зеленський звернувся до мерів, що саботують карантин вихідного дня

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення деяких міських голів не запроваджувати карантин "вихідного дня". Він закликав їх дотримуватися оголошених обмежень для збереження життів громадян.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі.

Якщо продовжимо грати у "добрих поліцейських" на місцях, не будемо виконувати рішення уряду та відзначатимемо це грандіозним концертом на площі міста, або продовжимо не вірити в коронавірус… Тоді, я впевнений, програємо всі ми. Не окремий мер, не міністр, не президент, а програє вся країна. Давайте цього не допустимо".

Деталі: Дії мерів, які саботують рішення уряду, Зеленський пов’язує з другим туром місцевих виборів, на яких очільники міст хочуть отримати підтримку електорату.

При цьому президент наголосив, що карантин вихідного дня має стримати поширення Covid-19 і убезпечити Україну від повного локдауну.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду про локдаун вихідного дня необхідно виконувати.

Карантин на вихідних вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Львові та Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі. Також Чернігів просить уряд скасувати рішення, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".