Главные новости субботы и ночи: Зеленский обратился к людям в оккупации, на Хортице нашли гробницу

Президент Владимир Зеленский обратился к людям, которые проживают на оккупированных территориях Украины, на острове Хортица нашли уцелевшую гробницу скифского воина, которой 2500 лет — актуальные новости 14 ноября.

Об украинцах на Донбассе

Президент Владимир Зеленский на русском языке заверил украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, что Украина для них открыта.

Зеленский напомнил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, а также открыла два новых КПВВ и сервисный центр, в котором жители ОРДЛО могут получить пенсии и соцвыплаты, всего там доступны 88 различных административных услуг.

Прямая речь: "Хочу обратится к нашим гражданам, нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас…

Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только КПВВ, я про это, которое творится седьмой год".

О карантине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых городских голов не вводить карантин "выходного дня". Он призвал их соблюдать объявленные ограничения для сохранения жизней граждан.

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О других важных новостях

Представители Национального заповедника "Хортица" 14 ноября представили результаты археологической экспедиции, в ходе которой на острове Хортица нашли захоронение возрастом около 2500 лет.

Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, не разграбленного скифского захоронения на острове.

В катакомбе, глубина которой составляет примерно 3 метра, похоронен 40-летний мужчина. Покойный имел высокий рост для своего времени - около 180 сантиметров.

Президент Владимир Зеленский, который после заражения коронавирусом находится в больнице "Феофания", во время субботнего видеообращения рассказал о том, какие вопросы должна рассмотреть Верховная Рада до конца года.

Прямая речь: "В этом году у парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки. Многие важные законы, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам, и вам (депутатам - УП) это сделать".