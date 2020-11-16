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Верховну Раду тимчасово очолила нардепка "Батьківщини"

Понеділок, 16 листопада 2020, 11:14

Тимчасово обов’язки голови Верховної Ради виконуватиме нардепка "Батьківщини", заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.

Джерело: розпорядження глави парламенту, Facebook-сторінка нардепа Ярослава Юрчишина

Пряма мова Юрчишина: "Здається, вперше Верховну Раду очолила жінка. Хай і тимчасово. Олена Кондратюк - успіху. "Голос" завжди готовий підтримати конструктивну роботу".

 

Нагадаємо: 

  • 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
  • 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19. 
  • За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
  • Також позитивний результат тесту на COVID-19 отримав президент Володимир Зеленський. Захворів і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів.

Українська правда
Теми: Верховна РадакоронавірусCovid-2019


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