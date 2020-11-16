Верховну Раду тимчасово очолила нардепка "Батьківщини"
Понеділок, 16 листопада 2020, 11:14
Тимчасово обов’язки голови Верховної Ради виконуватиме нардепка "Батьківщини", заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.
Джерело: розпорядження глави парламенту, Facebook-сторінка нардепа Ярослава Юрчишина
Пряма мова Юрчишина: "Здається, вперше Верховну Раду очолила жінка. Хай і тимчасово. Олена Кондратюк - успіху. "Голос" завжди готовий підтримати конструктивну роботу".
Нагадаємо:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
- За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
- Також позитивний результат тесту на COVID-19 отримав президент Володимир Зеленський. Захворів і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів.
Українська правда