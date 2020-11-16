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Втричі більше банд, ніж торік, викрили у 2020-му – Венедіктова

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:56
Втричі більше банд, ніж торік, викрили у 2020-му – Венедіктова
Фото з Facebook Венедіктової

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що за 10 місяців 2020 року правоохоронці викрили утричі більше банд, ніж минулого року.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період, – 352. Це теж більше на 26% за минулорічний результат. На рахунку понад 1,5 тисяч зловмисників, що входили до цих організацій, 3462 кримінальні правопорушення. Знешкоджено 16 таких небезпечних об‘єднань, тоді як у 2019 – лише 5".

Деталі: За її словами, днями правоохоронці затримали "смотрящих" за Хмельниччиною та Харківщиною.

А 13 листопада у Києві викрили озброєну групу з трьох мешканців Хмельниччини з пістолетами, гранатами, масками, раціями, відмичками, кайданками, скотчем та хомутами для зв’язування рук. Наразі цих людей перевіряють на причетність до вчинення розбійних нападів та інших злочинів.

На Запоріжжі, за словами Венедіктової, судитимуть 6 учасників банди, яка обвинувачується в підготовці вбивства керівника поліцейського спецпідрозділу КОРД, викраденні та утриманні заручника з вимогою викупу, угонах автомобілів та пограбуванні.

Також завершили слідство щодо банди, яка брала участь в розбірках за перерозподіл маршрутів зі стріляниною серед житлового масиву в Броварах на Київщині. Їх підозрюють в бандитизмі та замаху на вбивство двох і більше осіб.

В грудні планується завершити розслідування щодо банди за вчинення розбійного нападу на автомобіль "Укрпошти". Тоді зловмисники підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій, встановлений у кабіні, та викрали 2,7 мільйона гривень.

Також, за словами Венедіктової, за 10 місяців 2020 року знешкодили 30 організованих груп з корумпованими зв’язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявили 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері.

У наркоугруповань цього року вилучили понад 1,5 т наркотиків, у тому числі 572 кг героїну.

Генпрокурор зазначила, що викриття злочинних організацій – процес "непростий і тривалий". Вона пояснила, що у групах можуть бути сотні членів, крім того, важливо встановити їхніх організаторів, ролі учасників, зв’язки, які бувають і транснаціональними.  

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурора
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