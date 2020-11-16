Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса мером

Другий апеляційний адміністративний суд зазначив, що Харківська міська територіальна виборча комісія законно зареєструвала Геннадія Кернеса на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на головуючу суддю Зою Подобайло

Пряма мова Подобайло: "Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заява була створена та підписана у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований та мав чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог".

Деталі: Раніше до міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

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