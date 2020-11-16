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Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса мером

Понеділок, 16 листопада 2020, 17:56
Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса мером

Другий апеляційний адміністративний суд зазначив, що Харківська міська територіальна виборча комісія законно зареєструвала Геннадія Кернеса на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на головуючу суддю Зою Подобайло

Пряма мова Подобайло: "Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заява була створена та підписана у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований та мав чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог".

Деталі: Раніше до міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

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Передісторія:

  • 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього керівника міста Геннадія Кернеса. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).
  • Кернеса офіційно зареєстрували Харківським міським головою.
  • Він не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кернесвибори
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