Судові засідання у справі Шеремета в листопаді не відбудуться – активісти

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проводитимуть, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Джерело: прихильники одного з підозрюваних Андрія Антоненка у Facebook-спільноті Free Riff, "Радіо Свобода"

Дослівно активісти: "Суддя Голуб призначила судові засідання у так званій "справі Шеремета" 2 рази на місяць. Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають, що було на попередньому, а допит 263 свідків обвинувачення триватиме роками.

Важливі термінові клопотання, подані захистом Антоненка у вересні місяці, досі не розглянуті. А тепер виявляється, що с. Голуб захворіла. І засідання у справі у листопаді (призначені на 17 та 24) не відбудуться".

Деталі: Активісти наголошують, що стаття 322 КПК передбачає, що судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку.

Андрій Антоненко Riffmaster

Дослівно пресслужба суду: "Немає (інформації, коли відбудеться наступне засідання - ред.). Суддя на лікарняному. Передбачити, до якого часу він триватиме, – не можна".

Передісторія:

Журналіст "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.

25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними. 28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні.

21 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хоча вони заперечують свою причетність до злочину.

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