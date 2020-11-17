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Судові засідання у справі Шеремета в листопаді не відбудуться – активісти

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:30
Судові засідання у справі Шеремета в листопаді не відбудуться – активісти

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проводитимуть, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Джерело: прихильники одного з підозрюваних Андрія Антоненка у Facebook-спільноті Free Riff, "Радіо Свобода"

Дослівно активісти: "Суддя Голуб призначила судові засідання у так званій "справі Шеремета" 2 рази на місяць. Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають, що було на попередньому, а допит 263 свідків обвинувачення триватиме роками. 

Важливі термінові клопотання, подані захистом Антоненка у вересні місяці, досі не розглянуті. А тепер виявляється, що с. Голуб захворіла. І засідання у справі у листопаді (призначені на 17 та 24) не відбудуться". 

Деталі: Активісти наголошують, що стаття 322 КПК передбачає, що судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку.

 
Андрій Антоненко Riffmaster

Дослівно пресслужба суду: "Немає (інформації, коли відбудеться наступне засідання - ред.). Суддя на лікарняному. Передбачити, до якого часу він триватиме, – не можна".

Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними. 28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні.
  • 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хоча вони заперечують свою причетність до злочину. 

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Теми: Справа Шеремета
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