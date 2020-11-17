Судові засідання у справі Шеремета в листопаді не відбудуться – активісти
Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проводитимуть, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.
Джерело: прихильники одного з підозрюваних Андрія Антоненка у Facebook-спільноті Free Riff, "Радіо Свобода"
Дослівно активісти: "Суддя Голуб призначила судові засідання у так званій "справі Шеремета" 2 рази на місяць. Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають, що було на попередньому, а допит 263 свідків обвинувачення триватиме роками.
Важливі термінові клопотання, подані захистом Антоненка у вересні місяці, досі не розглянуті. А тепер виявляється, що с. Голуб захворіла. І засідання у справі у листопаді (призначені на 17 та 24) не відбудуться".
Деталі: Активісти наголошують, що стаття 322 КПК передбачає, що судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку.
Дослівно пресслужба суду: "Немає (інформації, коли відбудеться наступне засідання - ред.). Суддя на лікарняному. Передбачити, до якого часу він триватиме, – не можна".
Передісторія:
- Журналіст "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
- 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними. 28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні.
- 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хоча вони заперечують свою причетність до злочину.
Знати більше: У справі Шеремета починається суд присяжних. Розповідаємо, як він працює в Україні
Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді
Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета