Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судебные заседания по делу Шеремета в ноябре не состоятся - активисты

Вторник, 17 ноября 2020, 10:30
Судебные заседания по делу Шеремета в ноябре не состоятся - активисты

Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не будут проводить, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

Источник: сторонники одного из подозреваемых Андрея Антоненко в Facebook-сообществе Free Riff, "Радио Свобода"

Дословно активисты: "Судья Голуб назначила судебные заседания по так называемому "делу Шеремета" 2 раза в месяц. Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят, что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами.

Важные срочные ходатайства, поданные защитой Антоненко в сентябре, до сих пор не рассмотрены. А теперь оказывается, что с. Голубь заболела. И заседание по делу в ноябре (назначенные на 17 и 24) не состоятся".

Детали: Активисты подчеркивают, что статья 322 УПК предусматривает, что судебное разбирательство происходит непрерывно, кроме времени, отведенного для отдыха.

 
Андрей Антоненко Riffmaster

Дословно пресс-служба суда: "Нет (информации, когда состоится следующее заседание - ред.). Судья на больничном. Предвидеть, до какого времени он продлится, - невозможно".

Предыстория:

  • Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными. 28 сентября суд привел к присяге присяжных в судебном заседании.
  • 21 октября Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения всем трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, хотя они отрицают свою причастность к преступлению.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: