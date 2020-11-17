Судебные заседания по делу Шеремета в ноябре не состоятся - активисты

Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не будут проводить, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

Источник: сторонники одного из подозреваемых Андрея Антоненко в Facebook-сообществе Free Riff, "Радио Свобода"

Дословно активисты: "Судья Голуб назначила судебные заседания по так называемому "делу Шеремета" 2 раза в месяц. Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят, что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами.

Важные срочные ходатайства, поданные защитой Антоненко в сентябре, до сих пор не рассмотрены. А теперь оказывается, что с. Голубь заболела. И заседание по делу в ноябре (назначенные на 17 и 24) не состоятся".

Детали: Активисты подчеркивают, что статья 322 УПК предусматривает, что судебное разбирательство происходит непрерывно, кроме времени, отведенного для отдыха.

Андрей Антоненко Riffmaster

Дословно пресс-служба суда: "Нет (информации, когда состоится следующее заседание - ред.). Судья на больничном. Предвидеть, до какого времени он продлится, - невозможно".

Предыстория:

Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.

25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными. 28 сентября суд привел к присяге присяжных в судебном заседании.

21 октября Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения всем трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, хотя они отрицают свою причастность к преступлению.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета