Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС скасував свій перший вирок через скандальне рішення КС

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:42
ВАКС скасував свій перший вирок через скандальне рішення КС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду скасувала вирок щодо колишньої судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся, яку було засуджено за неподання електронної декларації. Це був перший вирок антикорсуду, і він же перший, який скасовано через рішення КС.

Джерело: Бюро судової інформації, Центр протидії корупції

Деталі: 27 жовтня відповідальність за недостовірне декларування рішенням КС була скасована. КПК передбачає можливість перегляду судових рішень, які набрали законної сили. Відтак, Посунся подала заяву про перегляд свого вироку.

БСІ та ЦПК зазначають, що 17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

ЦПК повідомляє, що на черзі ще чотири вже наявних вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані.

Нагадаємо: У жовтні ВАКС визнав винною Посунсю у неподанні декларацій про доходи.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судКСдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: