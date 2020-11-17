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ВАКС скасував свій перший вирок через скандальне рішення КС

Вівторок, 17 листопада 2020, 18:42

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду скасувала вирок щодо колишньої судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся, яку було засуджено за неподання електронної декларації. Це був перший вирок антикорсуду, і він же перший, який скасовано через рішення КС.

Джерело: Бюро судової інформації, Центр протидії корупції

Деталі: 27 жовтня відповідальність за недостовірне декларування рішенням КС була скасована. КПК передбачає можливість перегляду судових рішень, які набрали законної сили. Відтак, Посунся подала заяву про перегляд свого вироку.

БСІ та ЦПК зазначають, що 17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

ЦПК зазначає, що на черзі ще чотири вже наявних вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані.

Нагадаємо: У жовтні ВАКС визнав винною Посунсю у неподанні декларацій про доходи.

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судКСдекларації


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