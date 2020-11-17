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ВАКС отменил свой первый приговор из-за скандального решения КС

Вторник, 17 ноября 2020, 18:42

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отменила приговор в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся, которая была осуждена за непредставление электронной декларации. Это был первый приговор антикорсуда, и он же первый, отмененный из-за решения КСУ.

Источник: Бюро судебной информации, Центр противодействия коррупции

Детали: 27 октября ответственность за недостоверное декларирование решением КС было отменено. УПК предусматривает возможность пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу. Поэтому, Посунся подала заявление о пересмотре своего приговора.

БСИ и ЦПК отмечают, что 17 ноября Высший антикоррупционный суд отменил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунси, которая обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций.

ЦПК сообщает, что на очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены.

Напомним: ВАКС признал виновной Посунся в непредставлении деклараций о доходах.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судКСдекларации


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