Новини 17 листопада: голосування Ради проти карантину, протести ФОПів
Рада провалила голосування проти карантину вихідного дня, Біля Ради протести і сутички, — актуальні новини 17 листопада.
Про голосування Ради проти карантину
Верховна Рада не підтримала рішення рекомендувати уряду переглянути запровадження карантину вихідного дня.
Про протести ФОПів
Рада не прийняла законопроєкт №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.
Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.
Учасники акції прорвали кордон і намагаються потрапити до будівлі Верховної Ради.
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