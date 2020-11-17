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Новини 17 листопада: голосування Ради проти карантину, протести ФОПів

Вівторок, 17 листопада 2020, 20:27
Новини 17 листопада: голосування Ради проти карантину, протести ФОПів

Рада провалила голосування проти карантину вихідного дня, Біля Ради протести і сутички, — актуальні новини 17 листопада.

Про голосування Ради проти карантину

Верховна Рада не підтримала рішення рекомендувати уряду переглянути запровадження карантину вихідного дня.

Про протести ФОПів

Рада не прийняла законопроєкт №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.

Учасники акції прорвали кордон і намагаються потрапити до будівлі Верховної Ради.

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