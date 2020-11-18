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Азербайджан повертав свою територію – Путін згадав про міжнародне право

Середа, 18 листопада 2020, 00:23

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Азербайджан повертав свої законні території в Нагірному Карабаху з точки зору міжнародного права. Водночас щодо окупованого Росією Криму Путін не використовує принципи міжнародного права, хоча, відповідно до них, Крим – це територія України. 

Джерело: Путін під час спілкування із ЗМІ, цитує "Інтерфакс-Росія

Пряма мова: "Вірменія ж не визнала незалежність і суверенітет Нагірного Карабаху, це означало, з точки зору міжнародного права, – і Нагірний Карабах і всі прилеглі до нього райони були, є невід'ємною частиною територій Азербайджанської Республіки.

На територію Вірменської республіки ніхто не зазіхав, і це не давало нам ніякого права прийняти пряма участь в цих бойових діях".

Деталі: Путін також пояснив, чому Організація договору колективної безпеки не могла допомогти Вірменії: тому що на її територію ніхто не зазіхав. 

На його думку, уникнути війни в Карабаху було б можливо, якби країни домовились про повернення Азербайджану семи районів та біженців з обох сторін. І тут Путін знову згадав за міжнародне право, відповідно до якого повернення біженців додому з обох сторін є безумовною його вимогою. 

Чому це важливо: У 2014 році Росія окупувала український Крим, грубо порушивши всі норми та принципи міжнародного права. Насильницьке захоплення півострову не визнається міжнародною спільнотою. У Росії такі дії називають "поверненням Криму".

Передісторія:

  • 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (вірм. Шуші), одного з ключових у Нагірному Карабасі, що розташоване за декілька кілометрів від столиці невизнаної НКР - Степанакерта. Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху втратила контроль над Шуші, а азербайджанські війська вийшли на підступи до Степанакерта.
  • У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
  • Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
  • Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ. 

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахПутінправоВірменіяАзербайджан


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