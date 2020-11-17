Азербайджан повертав свою територію – Путін згадав про міжнародне право

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Азербайджан повертав свої законні території в Нагірному Карабаху з точки зору міжнародного права. Водночас щодо окупованого Росією Криму Путін не використовує принципи міжнародного права, хоча, відповідно до них, Крим – це територія України.

Джерело: Путін під час спілкування із ЗМІ, цитує "Інтерфакс-Росія"

Пряма мова: "Вірменія ж не визнала незалежність і суверенітет Нагірного Карабаху, це означало, з точки зору міжнародного права, – і Нагірний Карабах і всі прилеглі до нього райони були, є невід'ємною частиною територій Азербайджанської Республіки.

На територію Вірменської республіки ніхто не зазіхав, і це не давало нам ніякого права прийняти пряма участь в цих бойових діях".

Деталі: Путін також пояснив, чому Організація договору колективної безпеки не могла допомогти Вірменії: тому що на її територію ніхто не зазіхав.

На його думку, уникнути війни в Карабаху було б можливо, якби країни домовились про повернення Азербайджану семи районів та біженців з обох сторін. І тут Путін знову згадав за міжнародне право, відповідно до якого повернення біженців додому з обох сторін є безумовною його вимогою.

Чому це важливо: У 2014 році Росія окупувала український Крим, грубо порушивши всі норми та принципи міжнародного права. Насильницьке захоплення півострову не визнається міжнародною спільнотою. У Росії такі дії називають "поверненням Криму".

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