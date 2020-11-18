Азербайджан возвращал свою территорию – Путин вспомнил о международном праве
Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан возвращал свои законные территории Нагорного Карабаха с точки зрения международного права. В то же время касательно оккупированного Россией Крыма Путин не использует принципы международного права, хотя, в соответствии с ними, Крым – это территория Украины.
Источник: Путин во время общения со СМИ, цитирует "Интерфакс-Россия"
Прямая речь: "Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, это означало, с точки зрения международного права, - и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территорий Азербайджанской Республики.
На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях".
Детали: Путин также объяснил, почему Организация договора коллективной безопасности не могла помочь Армении: так как на ее территорию никто не посягал.
По его мнению, избежать войны в Карабахе было бы возможно, если бы страны договорились о возвращении Азербайджану семи районов и беженцев с обеих сторон. И здесь Путин снова вспомнил о международном праве, согласно которому возвращение беженцев домой с обеих сторон является безусловным его требованием.
Почему это важно: В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, грубо нарушив все нормы и принципы международного права. Насильственный захват полуострова не признается международным сообществом. В России такие действия называют "возвращением Крыма".
Предыстория:
- 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Якобы азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации армян. Армения же заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
- 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта. Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска подошли на подступы к Степанакерту.
- В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана и Армении останавливаются на своих позициях, а российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль "коридора" между ним и Арменией.
- Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.
- Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом - и он узнал о нем из СМИ.