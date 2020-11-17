Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан возвращал свою территорию – Путин вспомнил о международном праве

Вторник, 17 ноября 2020, 23:23
Азербайджан возвращал свою территорию – Путин вспомнил о международном праве

Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан возвращал свои законные территории Нагорного Карабаха с точки зрения международного права. В то же время касательно оккупированного Россией Крыма Путин не использует принципы международного права, хотя, в соответствии с ними, Крым – это территория Украины.

Источник: Путин во время общения со СМИ, цитирует "Интерфакс-Россия"

Прямая речь: "Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, это означало, с точки зрения международного права, - и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территорий Азербайджанской Республики.

На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях".

Детали: Путин также объяснил, почему Организация договора коллективной безопасности не могла помочь Армении: так как на ее территорию никто не посягал.

По его мнению, избежать войны в Карабахе было бы возможно, если бы страны договорились о возвращении Азербайджану семи районов и беженцев с обеих сторон. И здесь Путин снова вспомнил о международном праве, согласно которому возвращение беженцев домой с обеих сторон является безусловным его требованием. 

Почему это важно: В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, грубо нарушив все нормы и принципы международного права. Насильственный захват полуострова не признается международным сообществом. В России такие действия называют "возвращением Крыма".

Предыстория: 

  • 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Якобы азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации армян. Армения же заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
  • 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта. Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска подошли на подступы к Степанакерту.
  • В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана и Армении останавливаются на своих позициях, а российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль "коридора" между ним и Арменией.
  • Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.
  • Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом - и он узнал о нем из СМИ.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахПутинправоАрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Нагорный Карабах
Премьер Армении допустил признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе
Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: