Азербайджан возвращал свою территорию – Путин вспомнил о международном праве

Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан возвращал свои законные территории Нагорного Карабаха с точки зрения международного права. В то же время касательно оккупированного Россией Крыма Путин не использует принципы международного права, хотя, в соответствии с ними, Крым – это территория Украины.

Источник: Путин во время общения со СМИ, цитирует "Интерфакс-Россия"

Прямая речь: "Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, это означало, с точки зрения международного права, - и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территорий Азербайджанской Республики.

На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях".

Детали: Путин также объяснил, почему Организация договора коллективной безопасности не могла помочь Армении: так как на ее территорию никто не посягал.

По его мнению, избежать войны в Карабахе было бы возможно, если бы страны договорились о возвращении Азербайджану семи районов и беженцев с обеих сторон. И здесь Путин снова вспомнил о международном праве, согласно которому возвращение беженцев домой с обеих сторон является безусловным его требованием.

Почему это важно: В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, грубо нарушив все нормы и принципы международного права. Насильственный захват полуострова не признается международным сообществом. В России такие действия называют "возвращением Крыма".

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