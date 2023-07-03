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Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 09:33

Уряд нейтральної Австрії вирішив, що країна приєднається до європейської ініціативи "Небесний щит" – програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ситуація із загрозами значно посилилася через російську агресію проти України. Тому Австрія приєднається до європейської ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит", – заявив Негаммер у суботу.

Переговори про приєднання наразі тривають, повідомили в Міністерстві оборони країни. Австрія стане першою країною, що не є членом НАТО, яка приєднається до цієї ініціативи.

Ультраправі Австрії вже розкритикували наміри уряду. Лідер партії FPÖ Герберт Кікль заявив, що заплановане приєднання до "Небесного щита" є "руйнівним рішенням щодо політики нейтралітету".

"Негаммер і компанія кладуть нейтралітет у жертву на вівтар НАТО", – сказав Кікль, чия історично дружня до Росії партія, як очікують, переможе на майбутніх виборах 2024 року і отримає близько 30% голосів.

Відень стверджує, що заявка на приєднання до "Небесного щита" відповідає нейтралітету країни. 

Глава МЗС Александр Шалленберг пояснив, що "Небесний щит" – це не ініціатива НАТО і не вступ до військового альянсу, а лише "співпраця низки держав". Він додав, що об'єднання і спільне використання військового потенціалу означає дотримання нейтралітету.

Австрія не є членом НАТО і відома тим, що закликає інших поважати стандарт нейтральної країни. 

Канцлер Карл Негаммер під час саміту лідерів країн-членів ЄС в Брюсселі минулого тижня заявив, що країни ЄС, які притримуються нейтралітету, не можуть підтримати надання Україні гарантій безпеки.

У жовтні минулого року 15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт "Небесний щит" зі створення покращеної європейської системи протиповітряної оборони. Проєкт має допомогти закрити наявні прогалини у системі ППО країн Європи – наприклад, у сфері балістичних ракет, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

До ініціативи приєдналися 17 європейських країн НАТО, за винятком Франції. 

Теми: АвстріяНАТО
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