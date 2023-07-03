Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 09:33

Уряд нейтральної Австрії вирішив, що країна приєднається до європейської ініціативи "Небесний щит" – програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ситуація із загрозами значно посилилася через російську агресію проти України. Тому Австрія приєднається до європейської ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит", – заявив Негаммер у суботу.

Переговори про приєднання наразі тривають, повідомили в Міністерстві оборони країни. Австрія стане першою країною, що не є членом НАТО, яка приєднається до цієї ініціативи.

Реклама:

Ультраправі Австрії вже розкритикували наміри уряду. Лідер партії FPÖ Герберт Кікль заявив, що заплановане приєднання до "Небесного щита" є "руйнівним рішенням щодо політики нейтралітету".

"Негаммер і компанія кладуть нейтралітет у жертву на вівтар НАТО", – сказав Кікль, чия історично дружня до Росії партія, як очікують, переможе на майбутніх виборах 2024 року і отримає близько 30% голосів.

Відень стверджує, що заявка на приєднання до "Небесного щита" відповідає нейтралітету країни. 

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Александр Шалленберг пояснив, що "Небесний щит" – це не ініціатива НАТО і не вступ до військового альянсу, а лише "співпраця низки держав". Він додав, що об'єднання і спільне використання військового потенціалу означає дотримання нейтралітету.

Австрія не є членом НАТО і відома тим, що закликає інших поважати стандарт нейтральної країни. 

Канцлер Карл Негаммер під час саміту лідерів країн-членів ЄС в Брюсселі минулого тижня заявив, що країни ЄС, які притримуються нейтралітету, не можуть підтримати надання Україні гарантій безпеки.

У жовтні минулого року 15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проєкт "Небесний щит" зі створення покращеної європейської системи протиповітряної оборони. Проєкт має допомогти закрити наявні прогалини у системі ППО країн Європи – наприклад, у сфері балістичних ракет, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

До ініціативи приєдналися 17 європейських країн НАТО, за винятком Франції. 

Теми: АвстріяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Австрія
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ
Австрійські залізниці відновили курсування безпересадкового вагона Відень − Чоп − Відень
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: