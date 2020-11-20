Эксминистр экономики станет советником Ермака – источники
Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Источник: представитель окружения Ермака и член команды президента
Детали: Соответствующую информацию УП подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.
Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.
До недавнего времени одним из советников Ермака был Игорь Уманский, который до этого занимал должность министра финансов, однако не удержался в правительственном кресле и месяца. Уманский решил уйти с должности советника председателя ОП из-за несогласия с карантином выходного дня, затратами денег из "ковидного" фонда на дороги и схемы на таможне и в налоговой.
Напомним:
- Тимофей Милованов сейчас возглавляет Киевскую школу экономики.
- Недавно он заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.