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Эксминистр экономики станет советником Ермака – источники

Суббота, 21 ноября 2020, 00:29

Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: представитель окружения Ермака и член команды президента

Детали: Соответствующую информацию УП подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.

До недавнего времени одним из советников Ермака был Игорь Уманский, который до этого занимал должность министра финансов, однако не удержался в правительственном кресле и месяца. Уманский решил уйти с должности советника председателя ОП из-за несогласия с карантином выходного дня, затратами денег из "ковидного" фонда на дороги и схемы на таможне и в налоговой.

Напомним:

  • Тимофей Милованов сейчас возглавляет Киевскую школу экономики.
  • Недавно он заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.

Украинская правда
Темы: МиловановАндрей ЕрмакОфис президента


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