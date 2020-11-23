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Степанов: Половина з 53 тисяч ліжок – із киснем, може бути до 90 тисяч ліжок

Понеділок, 23 листопада 2020, 09:53
Степанов: Половина з 53 тисяч ліжок – із киснем, може бути до 90 тисяч ліжок
Скріншот

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що забезпечених киснем ліжок для хворих на COVID-19 вистачає, за винятком Києва, Харківської та Черкаської областей. 

Джерело: голова МОЗ на брифінгу з дому 23 листопада    

Пряма мова: "Ми бачимо багато різної інформації у ЗМІ й соцмережах щодо заповненості ліжок. Дуже часто ця інформація не просто не відповідає дійсності, а є суто фейковою. Так, у нас є проблеми в деяких регіонах, напружена ситуація, але в той же час хотів би повідомити, яка в нас реальна картина з кількістю ліжок...

Кількість ліжок, які на сьогодні вже введені під лікування хворих на COVID-19 у країні складає 53 445 ліжок. Це цілком по країні. При цьому в лікарнях на сьогоднішній ранок перебуває 27 792 пацієнти. Ви бачите, що заповненість ліжок – на рівні 52%". 

Деталі: Раніше Степанов говорив, що межа можливостей для України – 52 тисячі ліжок під COVID, а тепер каже, що вже понад 53 тисячі є і ще продовжують вводити нові ліжка. 

За словами Степанова, тепер можливості оцінюються до 90 тисяч ліжок під коронавірусну хворобу – це 50% всіх лікарняних ліжок, які є в Україні взагалі. Але на них ще має вистачати медичного персоналу – і в людському ресурсі є межа. 

Міністр зазначив, що на початку епідемії було 12 704 умовних ліжок – майже у 4,5 рази збільшили кількість ліжок.

Степанов запевнив, що збільшують і кількість ліжок, забезпечених киснем. За його словами, зараз уже 25 996 забезпечені киснем або централізовано, або за допомогою кисневого концентратора.

Міністр сказав, що загалом по країні 12 168 вільних ліжок, які забезпечені киснем (два дні тому було 11 815), але є регіони, де таких ліжок недостатньо: це Київ, Черкаська область, Харківська область.

За його словами, місцева влада є "власником лікарень" – і в місцевої влади є розуміння, що кількість таких ліжок треба збільшувати.

Степанов упевнений, що "ситуація повністю контрольована": кількість ліжок збільшується, фінанси на лікування виділяються.

Нагадаємо: Два місяці тому, 24 вересня, Максим Степанов заявляв, що система охорони здоров'я не витримає, якщо у медзакладах одночасно опиниться більше 52 тисячі пацієнтів.

Знати більше: Планета COVID-19: місць і кисню немає, населена вірусами. Як Катя Ножевнікова та її "монстри" рятують людей

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СтепановмедицинакоронавірусCovid-2019
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