Степанов: Половина из 53 тысяч коек – с кислородом, может быть до 90 тысяч коек

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что обеспеченных кислородом коек для больных COVID-19 хватает, за исключением Киева, Харьковской и Черкасской областей.

Источник: глава Минздрава на брифинге из дома 23 ноября

Прямая речь: "Мы видим много различной информации в СМИ и соцсетях по заполненности коек. Очень часто эта информация не просто не соответствует действительности, а является чисто фейковой. Да, у нас есть проблемы в некоторых регионах, напряженная ситуация, но в то же время хотел бы сообщить, какая у нас реальная картина с числом коек...

Количество коек, которые на сегодня уже введены для лечения больных COVID-19 в стране составляет 53 445 коек. Это всего по стране. При этом в больницах на сегодняшнее утро находится 27 792 пациентов. Вы видите, что заполненность коек – на уровне 52%".

Детали: Ранее Степанов говорил, что предел возможностей для Украины – 52 тысячи коек под COVID, а теперь говорит, что уже более 53 тысяч есть и еще продолжают вводить новые кровати.

По словам Степанова, теперь возможности оцениваются в 90 тысяч коек под коронавирусную болезнь – это 50% всех больничных коек, которые есть в Украине вообще. Но на них еще должно хватать медицинского персонала – и у человеческого ресурса есть предел.

Министр отметил, что в начале эпидемии было 12 704 условных мест – почти в 4,5 раза увеличили количество коек.

Степанов заверил, что увеличивают и количество коек, обеспеченных кислородом. По его словам, сейчас уже 25 996 обеспечены кислородом либо централизованно, либо с помощью кислородного концентратора.

Министр сказал, что в целом по стране 12 168 свободных коек, которые обеспечены кислородом (два дня назад было 11 815), но есть регионы, где таких коек недостаточно: это Киев, Черкасская область, Харьковская область.

По его словам, местные власти являются "владельцем больниц" – и у местных властей есть понимание, что количество таких кроватей надо увеличивать.

Степанов уверен, что "ситуация полностью контролируется": количество коек увеличивается, финансы на лечение выделяются.

Напомним: Два месяца назад, 24 сентября, Максим Степанов заявлял, что система здравоохранения не выдержит, если в медучреждениях одновременно окажется больше 52 тысяч пациентов.

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