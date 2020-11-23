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Зеленському доповіли, скільки українців оштрафовано за відсутність маски

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:19
Зеленському доповіли, скільки українців оштрафовано за відсутність маски

За минулі вихідні поліція склала 1300 адміністративних протоколів за відсутність маски у визначених законом місцях.

Джерело: Офіс президентаНацполіція

Деталі: Зазначається, що під час селекторної наради 23 листопада президент Володимир Зеленський поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Дослівно ОП: "Було констатовано, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину".

UPD: У Нацполіції уточнили, що впродовж вихідних за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту громадянам винесено 1395 постанов.

Поліція також закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2.  

Нагадаємо: За вікенд столичні правоохоронці склали 17 адміністративних протоколів за відсутність маски.

Передісторія:

  • 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.
  • 19 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.   
  • З 21 листопада в Україні можуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.
  • Поліцейські наголошують, що першочергово діятимуть превентивно. Тобто спершу роблять зауваження, і лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника.

Українська правда

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Теми: карантинштрафи
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