Зеленському доповіли, скільки українців оштрафовано за відсутність маски

За минулі вихідні поліція склала 1300 адміністративних протоколів за відсутність маски у визначених законом місцях.

Джерело: Офіс президента, Нацполіція

Деталі: Зазначається, що під час селекторної наради 23 листопада президент Володимир Зеленський поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Дослівно ОП: "Було констатовано, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину".

UPD: У Нацполіції уточнили, що впродовж вихідних за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту громадянам винесено 1395 постанов.

Поліція також закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2.

Нагадаємо: За вікенд столичні правоохоронці склали 17 адміністративних протоколів за відсутність маски.

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