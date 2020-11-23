Зеленському доповіли, скільки українців оштрафовано за відсутність маски

За минулі вихідні поліція склала 1300 адміністративних протоколів за відсутність маски у визначених законом місцях.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що під час селекторної наради 23 листопада президент Володимир Зеленський поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Дослівно ОП: "Було констатовано, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину".

Нагадаємо: За вікенд столичні правоохоронці склали 17 адміністративних протоколів за відсутність маски.