Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленскому доложили, сколько украинцев оштрафованы за отсутствие маски

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:19

За прошедшие выходные полиция составила 1300 административных протоколов за отсутствие маски в определенных законом местах.

Источник: Офис президента, Нацполиция

Детали: Отмечается, что во время селекторного совещания 23 ноября президент Владимир Зеленский поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за нарушение относительно ношения масок.

Дословно ОП: "Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина".

UPD: В Нацполиции уточнили, что в выходные за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты гражданам вынесено 1395 постановлений.

Полиция также закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18 торгово-развлекательных центров - 22 спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2.

Напомним: За уик-енд столичные правоохранители составили 17 административных протоколов за отсутствие маски.

Предыстория:

  • 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
  • 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский. 
  • С 21 ноября в Украине можно штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
  • Полицейские отмечают, что в первую очередь будут действовать превентивно. То есть сначала делают замечание, и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.

Украинская правда
Темы: карантинштрафы


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИзвестный белорусский музыкант уехал в Украину

Украина поднялась на 20 позиций в международном рейтинге качества дорог

Филатов победил на выборах мэра Днепра

Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию

Полиция Киева выписала первые штрафы на людей без масок

видеоЗеленский оправился от коронавируса

Все новости...
карантин
Шмыгаль на совещании у Зеленского: Государство поддержит предпринимателей
Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию
Вакцина от COVID-19 появится в Украине минимум в мае
Последние новости
17:44
В Украине составят рейтинг тюрем
17:43
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:39
Топ-менеджеры Укроборонпрома во второй раз проходят полиграф
17:34
"ЕС" ответила Садовому по поводу "узурпации власти"
17:08
В Кабмине еще нет решения о продлении карантина выходного дня - СМИ
16:55
РосЗМИ написали о задержании украинского экс-депутата, МИД проверяет
16:52
Ученые рассчитали, что тестирование 75% города каждые 3 дня может "убить" коронавирус за 6 недель
16:52
Российский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову
16:48
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 21 миллион
16:45
Украина хочет привлечь 300 млн долларов от МБРР на преодоление последствий COVID
Все новости...