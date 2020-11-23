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Зеленскому доложили, сколько украинцев оштрафованы за отсутствие маски

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:19
Зеленскому доложили, сколько украинцев оштрафованы за отсутствие маски

За прошедшие выходные полиция составила 1300 административных протоколов за отсутствие маски в определенных законом местах.

Источник: Офис президента, Нацполиция

Детали: Отмечается, что во время селекторного совещания 23 ноября президент Владимир Зеленский поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за нарушение относительно ношения масок.

Дословно ОП: "Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина".

UPD: В Нацполиции уточнили, что в выходные за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты гражданам вынесено 1395 постановлений.

Полиция также закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18 торгово-развлекательных центров - 22 спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2.

Напомним: За уик-енд столичные правоохранители составили 17 административных протоколов за отсутствие маски.

Предыстория:

  • 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
  • 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский. 
  • С 21 ноября в Украине можно штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
  • Полицейские отмечают, что в первую очередь будут действовать превентивно. То есть сначала делают замечание, и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.

Украинская правда
Темы: карантинштрафы
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