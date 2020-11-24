ВАКС закрив ще одну справу по брехні і декларації

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації суддею Вищого адміністративного суду.

Джерело: сайт ВАКС

Дослівно: "24 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням судді ВАСУ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України".

Деталі: Повідомляється, що справу закрили у зв’язку з прийняттям скандального рішення Конституційного суду.

У ВАКС не вказують прізвище судді, але ймовірно мова йде про Олега Голяшкіна, який у е-деклараціях за 2016 та 2016 роки не вказав 2 квартири у центрі Києва, власником яких є близька особа підозрюваного і які перебували у постійному користуванні судді.

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