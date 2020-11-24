ВАКС закрив ще одну справу по брехні і декларації
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації суддею Вищого адміністративного суду.
Джерело: сайт ВАКС
Дослівно: "24 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням судді ВАСУ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України".
Деталі: Повідомляється, що справу закрили у зв’язку з прийняттям скандального рішення Конституційного суду.
У ВАКС не вказують прізвище судді, але ймовірно мова йде про Олега Голяшкіна, який у е-деклараціях за 2016 та 2016 роки не вказав 2 квартири у центрі Києва, власником яких є близька особа підозрюваного і які перебували у постійному користуванні судді.
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Передісторія:
- 27 жовтня ВАКС закрив першу справу за недостовірне декларування на виконання скандального рішення Конституційного суду.
- 19 листопада ВАКС скасував другий вирок за статтею про недостовірне декларування щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.
- 24 листопада ВАКС закрив справу про брехню в декларації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.