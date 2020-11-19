ВАКС скасував другий вирок про брехню в декларації

Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за статтею про недостовірне декларування щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Джерело: ЦПК, рішення суду

Деталі: Раніше Антикорупційний суд засудив його до штрафу у 51 тисячу грн із забороною на три роки керувати державними підприємствами.

Тимківа визнали винним у недекларуванні за 2017 рік частки дружини на квартиру у Відні за 381 тис євро, а також компанії з Белізу.

ВАКС скасував свій вирок через те, що Конституційний суд скасував статтю про відповідальність за завідомо недостовірне декларування.

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