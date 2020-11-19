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ВАКС скасував другий вирок про брехню в декларації

Четвер, 19 листопада 2020, 12:01
ВАКС скасував другий вирок про брехню в декларації

Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за статтею про недостовірне декларування щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Джерело: ЦПК, рішення суду

Деталі: Раніше Антикорупційний суд засудив його до штрафу у 51 тисячу грн із забороною на три роки керувати державними підприємствами.

Тимківа визнали винним у недекларуванні за 2017 рік частки дружини на квартиру у Відні за 381 тис євро, а також компанії з Белізу.

ВАКС скасував свій вирок через те, що Конституційний суд скасував статтю про відповідальність за завідомо недостовірне декларування.

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Передісторія:

  • 12 вересня 2019 року НАЗК оголосило колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу підозру у декларуванні недостовірної інформації.
  • 17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував вирок щодо колишньої судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся, яку було засуджено за неподання електронної декларації. Це був перший вирок антикорсуду, і він же перший, який скасовано через рішення КС.
  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєструелектронних декларацій.

"Українська правда" в Threads

Теми: Антикорупційний суддекларації
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