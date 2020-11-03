Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС закрив першу справу за брехню у декларації

Вівторок, 3 листопада 2020, 11:20
ВАКС закрив першу справу за брехню у декларації
Костянтин Бриль. Фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування на виконання скандального рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Джерело: ВАКС у Facebook

Дослівно: "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу".

Деталі: У ВАКС відзначили, що обвинуваченим у закритій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, який не вказав в декларації чотири "Мерседеси" і один "Ленд Ровер", два елінги (місце для паркування катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки тощо.

У пресслужбі також нагадали, що на момент ухвалення КС вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 ККУ.

Усього у Вищому антикорсуді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень.

Читайте також: Жеваго, Гладковський, Святаш. Хто уникне відповідальності після рішення КСУ щодо е-декларацій?

Недоторкані. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду 

 Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті 

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили. 
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судКСдеклараціїскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Антикорупційний суд
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: