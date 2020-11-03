ВАКС закрив першу справу за брехню у декларації

Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування на виконання скандального рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Джерело: ВАКС у Facebook

Дослівно: "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу".

Деталі: У ВАКС відзначили, що обвинуваченим у закритій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, який не вказав в декларації чотири "Мерседеси" і один "Ленд Ровер", два елінги (місце для паркування катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки тощо.

У пресслужбі також нагадали, що на момент ухвалення КС вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 ККУ.

Усього у Вищому антикорсуді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень.

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