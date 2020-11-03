ВАКС закрив першу справу за брехню у декларації
Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування на виконання скандального рішення Конституційного суду від 27 жовтня.
Джерело: ВАКС у Facebook
Дослівно: "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу".
Деталі: У ВАКС відзначили, що обвинуваченим у закритій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, який не вказав в декларації чотири "Мерседеси" і один "Ленд Ровер", два елінги (місце для паркування катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки тощо.
У пресслужбі також нагадали, що на момент ухвалення КС вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 ККУ.
Усього у Вищому антикорсуді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень.
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Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили.
- В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
- У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.
- Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".