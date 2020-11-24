ВАКС закрыл еще одно дело по лжи в декларации

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство относительно декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда.

Источник: сайт ВАКС

Дословно: "24 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи ВАСУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины".

Детали: Сообщается, что дело закрыли в связи с принятием скандального решения Конституционного суда.

В ВАКС не указывают фамилию судьи, но вероятно речь идет об Олеге Голяшкином, который в э-декларациях за 2015 и 2016 годы не указал 2 квартиры в центре Киева, владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и которые находились в постоянном пользовании судьи.

Читайте также: Жеваго, Гладковський, Святаш. Кто избежит ответственности после решения КСУ по электронной деклараций?

Предыстория: