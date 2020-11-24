ВАКС закрыл еще одно дело по лжи в декларации
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство относительно декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда.
Источник: сайт ВАКС
Дословно: "24 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи ВАСУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины".
Детали: Сообщается, что дело закрыли в связи с принятием скандального решения Конституционного суда.
В ВАКС не указывают фамилию судьи, но вероятно речь идет об Олеге Голяшкином, который в э-декларациях за 2015 и 2016 годы не указал 2 квартиры в центре Киева, владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и которые находились в постоянном пользовании судьи.
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Предыстория:
- 27 октября ВАКС закрыл первое дело за недостоверное декларирование на выполнение скандального решения Конституционного суда.
- 19 ноября ВАКС отменил второй приговор по статье о недостоверное декларирование в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.
- 24 ноября ВАКС закрыл дело о лжи в декларации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.