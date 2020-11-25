Премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о некотором улучшении ситуации с распространением эпидемии COVID-19 в Украине и стремлении выйти на "плато" в декабре с помощью введенных ограничений.

Источник: выступление Шмыгаля на заседании правительства

Прямая речь: "Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин" выходного дня. Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения.

По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости.

Результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря.

Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших. У нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалась количество больных, которые занимают места в больницах, на уровне 27-28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тысяч – и это довольно положительный и очень объективный результат".

Детали: Премьер признал, что правительство готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению жесткого карантина на зимние праздники.

По его словам, в отдельных городах загруженность COVID-больниц уже составляет более 90%, мест в отдельных областных центрах не хватает – и людей везут в районные больницы.

Этому предшествовало: 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больницы для больных COVID заполнены примерно на 52%: на то время были госпитализированы в "инфекционки" 27 792 пациента, было еще 12 168 свободных коек, обеспеченных кислородом.

По словам главы МОЗ, для коронавирусных больных подготовили уже 53 445 коек (но из них кислородом обеспечены только 25 996 мест), а предельное количество оценивают теперь в 90 тысяч коек.

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