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Премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID

Среда, 25 ноября 2020, 13:53

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о некотором улучшении ситуации с распространением эпидемии COVID-19 в Украине и стремлении выйти на "плато" в декабре с помощью введенных ограничений.

Источник: выступление Шмыгаля на заседании правительства

Прямая речь: "Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин" выходного дня. Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения.

По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости.

Результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря.

Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших. У нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалась количество больных, которые занимают места в больницах, на уровне 27-28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тысяч – и это довольно положительный и очень объективный результат".

Детали: Премьер признал, что правительство готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению жесткого карантина на зимние праздники.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019карантинКабинет министровШмыгаль


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