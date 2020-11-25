Справа про розкрадання: Музей Революції Гідності заявив про дискредитаційну атаку

В Музеї Революції Гідності вважають, що стали жертвою дискредитаційної атаки та закликають правоохоронців до неупередженого проведення слідства щодо можливого розкрадання державних коштів.

Джерело: заява на сайті музею

Дослівно: "Звинувачення у розкраданні коштів – річ дуже серйозна, в таких справах не можна бути голослівними, нечіткими, а заяви у дусі "є підстави припускати" – взагалі з методички провокатора-початківця. На жаль, саме до такого формату заяв опустились офіційні посадовці правоохоронних органів, які першими мали б усвідомлювати суть і важливість презумпції невинуватості.

Станом на сьогодні Музеєм підготовлено матеріал із масивом документів, якими супроводжувалося і супроводжується будівництво (а вже два роки як небудівництво) меморіалу. Більшість цієї інформації було і до того у публічному доступі, частина матеріалів – системне інформування органів влади про проблеми із будівництвом, про неможливість використати виділені кошти, дотриматись визначених термінів".

Деталі: В Музеї уточнюють що йдеться про будівництво меморіалу, яке незавершене через арешт земельних ділянок, виділених для цієї мети. Відповідальність за те, що його досі не побудовано, на думку представників Музею, повинні розділити: президент України, Генеральна прокуратура, уряд на чолі з прем’єр-міністром.

У Музеї запевняють, що кожен крок робили згідно із законом за принципами прозорості, підзвітності громадськості та інформування державних органів відповідної компетенції.

Представники Музею вважають, що обшуки правоохоронців не були обгрунтованими, оскільки, мовляв, публічно доступні документи легко було витребувати офіційним листом.

Де саме знаходяться кошти, перераховані генпідряднику, в Музеї не уточнюють. На пресконференції, присвяченій цій ситуації, це питання представники Музею порадили журналістам адресувати генпідряднику.

Дослівно Музей: "Ми очікуємо від правоохоронних органів – Національної поліції, прокуратури, СБУ – належного і неупередженого проведення слідства для з’ясування всіх питань, що виникли. Зі свого боку звертаємо увагу, що дотепер офіційні заяви та дії цих органів мали характер манупіляцій і дискредитацій Музею Майдану і не викликають довіру щодо мотиву справедливого розслідування для з’ясування правди".

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