Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке

Среда, 25 ноября 2020, 14:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
ПРОЕКТ МЕМОРИАЛА ГЕРОЕВ НЕБЕСНОЙ СОТНИ

В Музее Революции Достоинства считают, что стали жертвой дискредитационной атаки и призывают правоохранителей к беспристрастному проведению следствия о возможном хищении государственных средств.

Источник: заявление на сайте музея

Дословно: "Обвинения в хищении средств - вещь очень серьезная, в таких делах нельзя быть голословными, нечеткими, а заявления в духе "есть основания предполагать" - вообще из методички начинающего провокатора. К сожалению, именно до такого формата заявлений опустились официальные должностные лица правоохранительных органов, которые первыми должны осознавать суть и важность презумпции невиновности.

На сегодня Музеем подготовлен материал с массивом документов, которыми сопровождалось и сопровождается строительство (а уже два года как нестроительство) мемориала. Большинство этой информации было и до того в публичном доступе, часть материалов - системное информирование органов власти о проблемах со строительством, о невозможности использовать выделенные средства, соблюсти определенные сроки".

Детали: В Музее уточняют, что речь идет о строительстве мемориала, которое не завершено из-за ареста земельных участков, выделенных для этой цели. Ответственность за то, что он до сих пор не построен, по мнению представителей музея, должны разделить: президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьер-министром.

В Музее уверяют, что каждый шаг делали по закону на принципах прозрачности, подотчетности общественности и информирования государственных органов соответствующей компетенции.

Представители Музея считают, что обыски правоохранителей не были обоснованными, поскольку, мол, публично доступные документы легко было истребовать официальным письмом.

Где именно находятся средства, перечисленные генподрядчику, в Музее не уточняют. На пресс-конференции, посвященной этой ситуации, этот вопрос представители Музея посоветовали журналистам адресовать генподрядчику.

Дословно Музей: "Мы ожидаем от правоохранительных органов - Национальной полиции, прокуратуры, СБУ - надлежащего и беспристрастного проведения следствия для выяснения всех вопросов, которые возникли. Со своей стороны обращаем внимание, что до сих пор официальные заявления и действия этих органов имели характер манупиляций и дискредитаций Музея Майдана и не вызывают доверие относительно мотива справедливого расследования для выяснения правды".

Предыстория:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители. Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика. Он заверил, что средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, были перечислены подрядчикам на приобретение материалов. По данным следствия, аванс составил 80%.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Украинская правда
Темы: обыскиКиевпрокуратураСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
обыски
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
Полиция проводит обыски в сети АЗС "Motto" – источник
Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители пришли с обысками в КГГА
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: