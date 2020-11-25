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Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке

Среда, 25 ноября 2020, 15:08
ПРОЕКТ МЕМОРИАЛА ГЕРОЕВ НЕБЕСНОЙ СОТНИ

В Музее Революции Достоинства считают, что стали жертвой дискредитационной атаки и призывают правоохранителей к беспристрастному проведению следствия о возможном хищении государственных средств.

Источник: заявление на сайте музея

Дословно: "Обвинения в хищении средств - вещь очень серьезная, в таких делах нельзя быть голословными, нечеткими, а заявления в духе "есть основания предполагать" - вообще из методички начинающего провокатора. К сожалению, именно до такого формата заявлений опустились официальные должностные лица правоохранительных органов, которые первыми должны осознавать суть и важность презумпции невиновности.

На сегодня Музеем подготовлен материал с массивом документов, которыми сопровождалось и сопровождается строительство (а уже два года как нестроительство) мемориала. Большинство этой информации было и до того в публичном доступе, часть материалов - системное информирование органов власти о проблемах со строительством, о невозможности использовать выделенные средства, соблюсти определенные сроки".

Детали: В Музее уточняют, что речь идет о строительстве мемориала, которое не завершено из-за ареста земельных участков, выделенных для этой цели. Ответственность за то, что он до сих пор не построен, по мнению представителей музея, должны разделить: президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьер-министром.

В Музее уверяют, что каждый шаг делали по закону на принципах прозрачности, подотчетности общественности и информирования государственных органов соответствующей компетенции.

Представители Музея считают, что обыски правоохранителей не были обоснованными, поскольку, мол, публично доступные документы легко было истребовать официальным письмом.

Где именно находятся средства, перечисленные генподрядчику, в Музее не уточняют. На пресс-конференции, посвященной этой ситуации, этот вопрос представители Музея посоветовали журналистам адресовать генподрядчику.

Дословно Музей: "Мы ожидаем от правоохранительных органов - Национальной полиции, прокуратуры, СБУ - надлежащего и беспристрастного проведения следствия для выяснения всех вопросов, которые возникли. Со своей стороны обращаем внимание, что до сих пор официальные заявления и действия этих органов имели характер манупиляций и дискредитаций Музея Майдана и не вызывают доверие относительно мотива справедливого расследования для выяснения правды".

Предыстория:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители. Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика. Он заверил, что средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, были перечислены подрядчикам на приобретение материалов. По данным следствия, аванс составил 80%.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Украинская правда
Темы: обыскиКиевпрокуратураСБУ


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