Законопроєкти про КС розглянуть не раніше 15 грудня – Арахамія

Законопроєкти про Конституційний суд можуть з'явитися в порядку денному Верховної Ради з 15 грудня, повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія в суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що на наступному пленарному тижні (з'являться в порядку денному законопроекти про КС – ред.). На цьому пленарному тижні цього немає в порядку денному".

Деталі: Арахамія також не виключив проведення позачергового засідання Верховної Ради з метою прийняття державного бюджету на 2021 рік.

Пряма мова: "Все може бути. Взагалі не виключаю ніякого сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно прийняти саме в цьому році, щоб вони заробили. Моя думка, що потрібно збиратися на позачергові і без обговорення".

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