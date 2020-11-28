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Законопроєкти про КС розглянуть не раніше 15 грудня – Арахамія

Субота, 28 листопада 2020, 12:13

Законопроєкти про Конституційний суд можуть з'явитися в порядку денному Верховної Ради з 15 грудня, повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія в суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що на наступному пленарному тижні (з'являться в порядку денному законопроекти про КС – ред.). На цьому пленарному тижні цього немає в порядку денному".

Деталі: Арахамія також не виключив проведення позачергового засідання Верховної Ради з метою прийняття державного бюджету на 2021 рік.

Пряма мова: "Все може бути. Взагалі не виключаю ніякого сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно прийняти саме в цьому році, щоб вони заробили. Моя думка, що потрібно збиратися на позачергові і без обговорення".

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 3 листопада Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.
  • Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.
  • Робоча група Верховної Ради планує розробити три законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Теми: АрахаміяКСВерховна Рада


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