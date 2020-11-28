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Законопроекты о КС рассмотрят не раньше 15 декабря – Арахамия

Суббота, 28 ноября 2020, 12:13

Законопроекты о Конституционном суде могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря, сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что на следующей пленарной неделе (появятся в повестке дня законопроекты о КС – ред.). На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня".

Детали: Арахамия также не исключил проведения внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

Прямая речь: "Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без обсуждения".

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 3 ноября Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде.
  • Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
  • Рабочая группа Верховной Рады планирует разработать три законопроекта для урегулирования конституционного кризиса.

Темы: Арахамия КСВерховная Рада


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