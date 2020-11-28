Законопроекты о КС рассмотрят не раньше 15 декабря – Арахамия

Законопроекты о Конституционном суде могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря, сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что на следующей пленарной неделе (появятся в повестке дня законопроекты о КС – ред.). На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня".

Детали: Арахамия также не исключил проведения внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

Прямая речь: "Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без обсуждения".

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