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Тихановская заявила о желании поговорить с Путиным

Воскресенье, 29 ноября 2020, 04:02

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Тихановская в интервью украинской редакции Радио Свобода

Прямая речь: "Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы - соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима (Лукашенко – ред.), а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека".

Накануне она сообщила, что планирует встречу с новоизбранным президентом США Джо Байденом.

Что предшествовало: 

  • Ранее пресс секретарь российского президента Владимира Путина заявлял, что тот не планирует никаких контактов со Светланой Тихоновской.
  • Сразу после очередных "выборов" в Беларуси президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой.
  • Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

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Напомним: 

  • В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
  • Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ" и провел тайную инаугурацию.

Темы: БеларусьвиборыТихановская


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