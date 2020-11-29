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Через трагедію на Львівщині перевірять лікарні по всій Україні

Неділя, 29 листопада 2020, 16:09
Через трагедію на Львівщині перевірять лікарні по всій Україні

Через трагедію в лікарні на Львівщині, де через вимкнення електропостачання померли двоє пацієнтів, які перебували на ШВЛ, у лікарнях по всій країні будуть проведені перевірки обладнання.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Дослівно: "На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні".

Деталі: Степанов зазначив, що після вимкнення електропостачання в лікарні Жовкви лікарі боролися за життя двох пацієнтів, які до цього перебували на апараті штучної вентиляції легень, за допомогою мішка Амбу, проте врятувати їх не вдалося.

Водночас лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично.

Степанов заявив, що такі ситуації є неприпустимими.

Що передувало: 27 листопада у Жовкві на Львівщині через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, коментуючи інцидент, заявив: "Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації".

У свою чергу голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що ініціює подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціює звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.

Українська правда

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Теми: СтепановЛьвівщинамедицина
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