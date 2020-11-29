Из-за трагедии на Львовщине проверят больницы по всей Украине

Из-за трагедии в больнице Львовской области, где из-за отключения электроснабжения умерли двое пациентов, находившиеся на ИВЛ, в больницах по всей стране будут проведены проверки оборудования.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Дословно: "На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране".

Детали: Степанов отметил, что после отключения электроснабжения в больнице Жовквы врачи боролись за жизнь двух пациентов, которые до этого находились на аппарате искусственной вентиляции легких, с помощью мешка Амбу, однако спасти их не удалось.

В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически.

Степанов заявил, что такие ситуации недопустимы.

Что предшествовало: 27 ноября в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Полиция открыла уголовное производство.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя инцидент, заявил: "Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".

В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что инициирует представление об увольнении председателя Жовкивской РГА, а перед Жовкивским районным советом инициирует увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовкивской ЦРБ.