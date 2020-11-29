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Степанов перевірив лікарню: половину кисневих точок "намалювали"

Неділя, 29 листопада 2020, 23:24
Facebook Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського.

Джерело: Степанов у Facebook

Дослівно: "Щодо інфекційного контролю у цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.

Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. Подано було 117, в реальності ж – 66.

Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим".

 
Facebook Степанова

Деталі: Крім того, Степанов зазначив, що ця лікарня була відведена під лікування COVID-19 ще 6 листопада, однак досі не підписала договір із Національною службою здоров'я. Водночас там уже прийняли 11 хворих на коронавірус.

У неділю міністр також перевірив іще дві лікарні в Житомирі, які приймають пацієнтів із коронавірусом – міську лікарню №1 та міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка.

 

У цих лікарнях, за його словами, проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем із госпіталізацією в них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, окрім вітамінів; медперсонал "оптимістично налаштований", проблем із надбавками також немає.

Степанов також зазначив, що у неділю з незапланованою інспекцією на Київщині перебувала його заступниця Ірина Микичак, а в Черкаській області – заступник Віктор Ляшко. Про результати цих перевірок не повідомляється.

Українська правда
Теми: СтепановМОЗмедицинакоронавірусЖитомирщина


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