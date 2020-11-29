Степанов проверил больницу: половину кислородных точек "нарисовали"

Министр здравоохранения Максим Степанов обнаружил нарушения при проверке без предупреждения Житомирской областной больницы им.О.Ф.Гербачевского.

Источник: Степанов в Facebook

Дословно: "Относительно инфекционного контроля в этой больнице – ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью.

Также обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же – 66.

Оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы под COVID-19. Уже поручил разобраться с этим".

Facebook Степанова

Детали: Кроме того, Степанов отметил, что эта больница была отведена под лечение COVID-19 еще 6 ноября, однако до сих пор не подписала договор с Национальной службой здоровья. В то же время там уже приняли 11 больных с коронавирусом.

В воскресенье министр также проверил еще две больницы в Житомире, которые принимают пациентов с коронавирусом – городскую больницу №1 и городскую больницу №2 им. В.П.Павлусенко.

В этих больницах, по его словам, проблем не обнаружено: кислородом эти учреждения обеспечены полностью, есть даже существенный запас концентраторов; пациенты заявили, что никаких проблем с госпитализацией у них не возникло, и по лекарственным средствам ничего не докупают, кроме витаминов; медперсонал "оптимистично настроен", проблем с надбавками также нет.

Степанов также отметил, что в воскресенье с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась его заместитель Ирина Микичак, а в Черкасской области – заместитель Виктор Ляшко. О результатах этих проверок не сообщается.