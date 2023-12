Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії, у столиці якої терористи здійснили напад.

Джерело: Зеленський у twitter

Дослівно: "У цей час випробувань Україна разом із Австрією. Співчуваю постраждалим внаслідок терористичної атаки у Відні".

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.