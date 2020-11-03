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Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Вівторок, 3 листопада 2020, 02:29
Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів
Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії, у столиці якої терористи здійснили напад.

Джерело: Зеленський у twitter

Дослівно: "У цей час випробувань Україна разом із Австрією. Співчуваю постраждалим внаслідок терористичної атаки у Відні". 

Деталі: Також підтримку Австрії висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Франція розділяє горе австрійців, згадавши що нещодавно Франція сама стала жертвою нападу терористів. "Це наша Європа. Вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не зупинимось", – написав він у twitter.

Що передувало: Ввечері 2 листопада у шести місцях Відня відбулися напади. Вбитий щонайменше один підозрюваний, ще повідомляється про 15 поранених.

Українська правда

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Теми: АвстріятерактЗеленський
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