Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії, у столиці якої терористи здійснили напад.

Джерело: Зеленський у twitter

Дослівно: "У цей час випробувань Україна разом із Австрією. Співчуваю постраждалим внаслідок терористичної атаки у Відні".

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

Деталі: Також підтримку Австрії висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Франція розділяє горе австрійців, згадавши що нещодавно Франція сама стала жертвою нападу терористів. "Це наша Європа. Вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не зупинимось", – написав він у twitter.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Що передувало: Ввечері 2 листопада у шести місцях Відня відбулися напади. Вбитий щонайменше один підозрюваний, ще повідомляється про 15 поранених.