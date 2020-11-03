Фракції "Голосу", "Європейської солідарності", "Опозиційної платформи – За життя" та депутатська група "За майбутнє" у Верховній Раді виступають проти прийняття законопроєкту авторства президента Володимира Зеленського, який пропонує розпустити Конституційний суд.

Джерело: виступи представників фракцій на засіданні ВР 3 листопада

Пряма мова Ярослава Юрчишина від "Голосу": "У КС діє група людей, які працюють в інтересах країни-агресора. Це не наші слова, це слова секретаря РНБО. Мета цих людей зруйнувати конституційний лад. Бо руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, як це почалося, ця група точно спровокує протистояння, призведе до тих дій, на яких вчора наголошував президент – кровопролиття.

Чи треба протидіяти такому захопленню влади? Так. Але треба робити це в законний спосіб. А вони хочуть, щоб Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень і підтримала емоційне прагнення окремих осіб – фактично зруйнувати конституційний лад і відправити у відставку весь склад КС".

Пряма мова Ігоря Палиці від групи "За майбутнє": "Уже тиждень відбувається істерика з приводу того, що зробив КС. Яке право мали депутати звертатися до КС. Це відбувалося завжди з часів Незалежності України. Що зробив КС? Те саме що і 1,5 роки назад. Коли сказав, що дострокові вибори до Верховної Ради конституційні. Наказ про розпуск Ради конституційний. Тоді все подобалося. А зараз – ні, бо він дозволив собі сказати, що закон неконституційний".

Пряма мова Артура Герасимова від "ЄС": "На додаток до кризи в економіці, до провалу з епідемією, Україна вже тиждень тоне в найбільшій політичний кризі за останні роки, яка має ознаки конституційного перевороту та узурпації вдали з боку Зеленського. Зеленський відкрито тисне на депутатів, аби ті ухвалили закон про розпуск КС. Це спроба отримати ручний КС, який потім визнаватиме всі капризи Банкової".

Пряма мова Миколи Скорика від "ОПЗЖ": "Той законопроєкт щодо розгону КС є абсолютно неконституційним. Ви нехтуєте точкою зору Венеційської комісії, точкою зору українського суспільства. Те, що зараз відбувається, – це фактично повторення подій 2014 року. Якщо, не дай боже, ви проголосуєте за ці законопроєкти, ви будете відповідати за законом".

Деталі: За словами Юрчишина, наразі треба діяти у межах закону, тому "Голос" пропонує для початку створити умови, в яких КС зможе приймати рішення лише консенсусом – підняти кворум з 12 до 17 осіб. Він додав, що такий законопроєкт уже зареєстрований.

Потім, за словами Юрчишина, треба виправити позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухатися "у нашому євроінтеграційному напрямку".

За словами Палиці, якщо комусь не подобається Конституція, то її треба змінювати. І якщо комусь не подобається КС, то його теж треба реформувати. Але і те, і інше треба робити у законний спосіб.

Герасимов додав, що "ЄС" має "покроковий план виходу з цієї політичної кризи". За його словами, спершу треба прийняти закони для відновлення жорсткого декларування з кримінальною відповідальністю за порушення.

"Батьківщина" з цього питання не виступала.

Фракція "Слуга народу" заявила, що це "Росія за допомогою своїх агентів впливу в Україні, в тому числі представлених у парламенті, ініціювала у КС визнання неконституційними базових законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України".

За словами "слуги" Федора Веніславського, наразі треба вчинити дії, які будуть "адекватні загрозі". Він додав, що найоптимальніше буде, якщо 11 суддів, які голосували за ганебне рішення, самі подадуть у відставку, чим "збережуть стабільність української державності і Україну як незалежну і суверенну державу".

За словами Веніславського, якщо судді самі цього не зроблять, то це зробить парламент, а якщо не парламент, то "це може зробити вулиця".

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