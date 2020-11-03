Венедіктова відмовилася відкрити справу щодо держзради Деркача і Дубінського – ЦПК

Офіс генпрокурора відмовився відкривати кримінальну справу щодо ймовірної державної зради нардепів Андрія Деркача і Олександра Дубінського, а також щодо ймовірного недекларування, ухилення від сплати податків і відмивання коштів останнім.

Джерело: ЦПК з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора

Дослівно ЦПК: "Генпрокурорка Венедіктова відмовилася відкривати провадження через те, що ЦПК нібито "не надав фактичних даних щодо вчинення злочину"".

Деталі: Антикорупціонери нагадали, що звернулися до Офісу генпрокурора із заявою про злочин депутатів Деркача та Дубінського на початку жовтня.

Тоді нардепи під час спільної пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито міжнародної корупції, пов’язаної із кандидатом у президенти США Джо Байденом і українськими громадськими організаціями. У ЦПК підкреслили, що ця інформація не була підтверджена жодними фактами.

Більше того, Дубінський і Деркач ініціювали створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з цього приводу і надіслали листи з дезінформацією високопоставленим чиновникам США.

У ЦПК підкреслили, що "надали цілком конкретні фактичні дані щодо можливого вчинення злочину і Деркачем, і Дубінським" і нагадали, що вони не є органом розслідування, тому не можуть надавати результати прослушок і експертиз.

Антикорупціонери відзначили, що ця ситуація вкотре доводить фейковість скасування депутатської недоторканності, оскільки повноваження для відкриття справ щодо депутатів і оголошення їм підозр має виключно генпрокурор.

Що було раніше: Facebook заблокував акаунт українського політика Андрія Деркача, якого в Штатах називають агентом РФ, за втручання у вибори США.

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