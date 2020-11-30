Разумков дав прочухана комітету, що не взявся за вирішення конституційної кризи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков просить апарат парламенту розібратись, чому не виконано його доручення.

Джерело: Разумков на засіданні Погоджувальної ради 30 листопада

Деталі: Спікер зазначив, що поки був на самоізоляції через коронавірус, двічі давав доручення комітету з питань правової політики провести засідання і надати письмові пропозиції робочій групі щодо виходу з конституційної кризи. На жаль, воно не відбулося.

Разумков наголосив, що депутати мають достатньо великі зарплати, щоб їм вистачало часу і хисту, займатися своїми безпосередніми обов’язками.

Пряма мова: "Я розумію, що хтось хворіє, хтось не хворіє. Але якщо ми за 2 тижні не можемо провести засідання і можемо розглянути тільки 4 питання, виникає логічне запитання в мене: а що ми робимо?

Сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність. Я дуже сподіваюсь, що це просто якась безалаберність, а не некомпетентність, а тим більше – що це не пов’язано з гальмуванням процесу, бо на порядку денному стояли питання саме для допомоги робочій групі в майбутньому вийти з кризової ситуації, яку ми спостерігаємо після безпрецедентного рішення Конституційного суду".

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