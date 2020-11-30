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Разумков дав прочухана комітету, що не взявся за вирішення конституційної кризи

Понеділок, 30 листопада 2020, 10:48
Разумков дав прочухана комітету, що не взявся за вирішення конституційної кризи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков просить апарат парламенту розібратись, чому не виконано його доручення.

Джерело: Разумков на засіданні Погоджувальної ради 30 листопада

Деталі: Спікер зазначив, що поки був на самоізоляції через коронавірус, двічі давав доручення комітету з питань правової політики провести засідання і надати письмові пропозиції робочій групі щодо виходу з конституційної кризи. На жаль, воно не відбулося.

Разумков наголосив, що депутати мають достатньо великі зарплати, щоб їм вистачало часу і хисту, займатися своїми безпосередніми обов’язками.

Пряма мова: "Я розумію, що хтось хворіє, хтось не хворіє. Але якщо ми за 2 тижні не можемо провести засідання і можемо розглянути тільки 4 питання, виникає логічне запитання в мене: а що ми робимо?

Сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність. Я дуже сподіваюсь, що це просто якась безалаберність, а не некомпетентність, а тим більше – що це не пов’язано з гальмуванням процесу, бо на порядку денному стояли питання саме для допомоги робочій групі в майбутньому вийти з кризової ситуації, яку ми спостерігаємо після безпрецедентного рішення Конституційного суду".

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Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 18 листопада у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду. 
  • 27 листопвала у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна РадаРазумков ДмитроКС
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