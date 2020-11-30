Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Разумков дал нагоняй комитету, который не взялся за решение конституционного кризиса

Понедельник, 30 ноября 2020, 11:48

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков просит аппарат парламента разобраться, почему не выполнено его поручение.

Источник: Разумков на заседании Согласительного совета 30 ноября

Детали: Спикер отметил, что пока был на самоизоляции из-за коронавируса, дважды давал поручения комитету по вопросам правовой политики провести заседание и предоставить письменные предложения рабочей группе по выходу из конституционного кризиса. К сожалению, этого не произошло.

Разумков отметил, что депутаты имеют достаточно большие зарплаты, чтобы им хватало времени и таланта заниматься своими непосредственными обязанностями.

Прямая речь: "Я понимаю, что кто-то болеет, кто-то болеет. Но если мы за 2 недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только 4 вопроса, возникает логичный вопрос у меня: а что мы делаем?

Сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность. Я очень надеюсь, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность, а тем более - что это не связано с торможением процесса, потому что на повестке дня стояли вопросы именно для помощи рабочей группе в будущем выйти из кризисной ситуации, которую мы наблюдаем после беспрецедентного решения Конституционного суда".

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная РадаРазумков ДмитрийКС


powered by lun.ua
Главное сегодня

После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Байден окружит себя в Белом доме исключительно женщинами-коммуникаторами

Военные сорвали попытку вражеской ДРГ заминировать украинские позиции

Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП

Мэром Черновцов будет бизнесмен и экс-депутат облсовета Кличук – экзит-пол

Из-за трагедии на Львовщине проверят больницы по всей Украине

Все новости...
Верховная Рада
Главы фракций, Разумков и ОП собрались на совещание: есть три основных вопроса
Разумков преодолел COVID, в понедельник будет в Раде
Главы фракций опять соберутся в понедельник – нардеп
Последние новости
12:00
Суд лишил "ПриватБанк" права собственности на здание главного офиса
11:48
Разумков дал нагоняй комитету, который не взялся за решение конституционного кризиса
11:42
Степанов: Украина – 29-я в Европе по смертности от COVID
11:41
Ляшко объяснил, что должны делать родители, которые не хотят вакцинировать своего ребенка
11:27
НБУ выдал 4 банкам почти 6 миллиардов короткого рефинанса
11:12
В новогодний период европейские склады будут работать на пределе мощностей
11:12
картаСиноптики предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах
11:11
В Черновцах объявили официальные результаты выборов мэра
10:49
Курс валют на 27 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:45
Главы фракций, Разумков и ОП собрались на совещание: есть три основных вопроса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!