Разумков дал нагоняй комитету, который не взялся за решение конституционного кризиса
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков просит аппарат парламента разобраться, почему не выполнено его поручение.
Источник: Разумков на заседании Согласительного совета 30 ноября
Детали: Спикер отметил, что пока был на самоизоляции из-за коронавируса, дважды давал поручения комитету по вопросам правовой политики провести заседание и предоставить письменные предложения рабочей группе по выходу из конституционного кризиса. К сожалению, этого не произошло.
Разумков отметил, что депутаты имеют достаточно большие зарплаты, чтобы им хватало времени и таланта заниматься своими непосредственными обязанностями.
Прямая речь: "Я понимаю, что кто-то болеет, кто-то болеет. Но если мы за 2 недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только 4 вопроса, возникает логичный вопрос у меня: а что мы делаем?
Сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность. Я очень надеюсь, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность, а тем более - что это не связано с торможением процесса, потому что на повестке дня стояли вопросы именно для помощи рабочей группе в будущем выйти из кризисной ситуации, которую мы наблюдаем после беспрецедентного решения Конституционного суда".
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Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- 18 ноября в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.
- 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.