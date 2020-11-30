Разумков дал нагоняй комитету, который не взялся за решение конституционного кризиса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков просит аппарат парламента разобраться, почему не выполнено его поручение.

Источник: Разумков на заседании Согласительного совета 30 ноября

Детали: Спикер отметил, что пока был на самоизоляции из-за коронавируса, дважды давал поручения комитету по вопросам правовой политики провести заседание и предоставить письменные предложения рабочей группе по выходу из конституционного кризиса. К сожалению, этого не произошло.

Разумков отметил, что депутаты имеют достаточно большие зарплаты, чтобы им хватало времени и таланта заниматься своими непосредственными обязанностями.

Прямая речь: "Я понимаю, что кто-то болеет, кто-то болеет. Но если мы за 2 недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только 4 вопроса, возникает логичный вопрос у меня: а что мы делаем?

Сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность. Я очень надеюсь, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность, а тем более - что это не связано с торможением процесса, потому что на повестке дня стояли вопросы именно для помощи рабочей группе в будущем выйти из кризисной ситуации, которую мы наблюдаем после беспрецедентного решения Конституционного суда".

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