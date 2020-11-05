Юрченко і Лерос пособачились в кулуарах Ради

Народні депутати Лео Лерос і Олександр Юрченко побилися в кулуарах Верховної Ради, Юрченко заявив, що його госпіталізували.

Джерело: Facebook-сторінка Гео Лероса і Олександра Юрченка

Пряма мова Юрченка: "Близько 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло та провокатор Гео Лєрос… Завтра ця скажена собака буде кидатись ще на когось.

Вказаними незаконними діями вчинено перешкоджання моїй депутатській діяльності - через госпіталізацію я позбавлений можливості голосувати за Держбюджет на 2021".

Пряма мова Лероса: "Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами".

Деталі: За словами Юрченка, Лерос напав на нього ззаду і бив ногами по голові. Він сказав, що викликав правоохоронців і швидку допомогу.

Що було раніше: За рішенням Вищого антикорсуду з народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, зняли електронний браслет.

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