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Юрченко і Лерос пособачились в кулуарах Ради

Четвер, 5 листопада 2020, 14:13

Народні депутати Лео Лерос і Олександр Юрченко побилися в кулуарах Верховної Ради, Юрченко заявив, що його госпіталізували.

Джерело: Facebook-сторінка Гео Лероса і Олександра Юрченка

Пряма мова Юрченка: "Близько 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло та провокатор Гео Лєрос… Завтра ця скажена собака буде кидатись ще на когось.

Вказаними незаконними діями вчинено перешкоджання моїй депутатській діяльності - через госпіталізацію я позбавлений можливості голосувати за Держбюджет на 2021".

Пряма мова Лероса: "Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами".

Деталі: За словами Юрченка, Лерос напав на нього ззаду і бив ногами по голові. Він сказав, що викликав правоохоронців і швидку допомогу.

Що було раніше: За рішенням Вищого антикорсуду з народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, зняли електронний браслет.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова спочатку з трибуни Ради заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, але 17 вересня таки підписала підозру нардепу і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила Юрченка зі своїх лав. 
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн, а 25 вересня за Юрченка внесли заставу.

Українська правда
Теми: Верховна РадаГео Лерос бійкаскандал


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